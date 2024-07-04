США оголошують про новий пакет військової допомоги Україні, що включає ракети для систем HIMARS, протиповітряні перехоплювачі, артилерійські снаряди та інші озброєння, проте поки не уточнили розмір суми, заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Адміністрація Байдена-Гарріс оголошує про виділення нового значного пакета допомоги Україні у безпековій сфері - тоді як Сполучені Штати продовжують підтримувати захист України від вторгнення РФ", - сказала Жан-П'єр під час брифінгу в середу.

Водночас, представниця Білого дому не назвала загальної вартості нового траншу допомоги, однак зазначила, що це вже сьомий пакет, який виділяють США після того, як президент Джо Байден у квітні підписав закон із додатковим фінансуванням на потреби національної безпеки. Цей закон містив, зокрема, понад $60 млрд США підтримки України.

Речниця уточнила, що новий пакет міститиме ракети для систем українських ППО, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди та інші "критично важливі засоби", які стягуватимуться із запасів США за повноваженнями президента.

Крім того, пакет міститиме додаткове фінансування Міноборони США для закупівлі нових ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS, "щоб допомогти Україні захистити свої війська і міста від російських атак з повітря".

Як повідомлялося, США незабаром оголосять про виділення Україні додаткової допомоги в сфері безпеки в розмірі $2,3 млрд, що охоплюватиме протитанкову зброю, перехоплювачі та боєприпаси для Patriot та інших систем протиповітряної оборони, заявив міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III.