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"Укрзалізниця" ініціювала оновлення до правил перевезення тварин, якими послаблює деякі заборони. Про це йдеться у Telegram-каналі перевізника у вівторок, 2 липня.

"Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-патнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури — і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними", - йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" анонсували наступні зміни після затвердження нової редакції правил:

  1. Не буде визначення "жорстка конструкція" в опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним абсорбуючим дном.

  2. Для малих тварин до 45 см у холці - буде дозволено тимчасове перебування без переноски для здорової активності та/або сну на полиці купе.

  3. Для великих собак від 45 см - буде дозволено проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе.

  4. Для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим — за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду.

  5. Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів — з намордником і повідком.

Якщо хтось із пасажирів відчуватиме дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, перевізник забезпечить альтернативні місця. 

Проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення перед затвердженням Державною регуляторною службою України. Це необхідно, щоб врахувати інтереси та комфорт всіх пасажирів. Також "Укрзалізниця" разом з UAnimals починаємо роботу над соціальною кампанією, щоб пасажири без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами. 
ForUm

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