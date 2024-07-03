"Укрзалізниця" ініціювала оновлення до правил перевезення тварин, якими послаблює деякі заборони. Про це йдеться у Telegram-каналі перевізника у вівторок, 2 липня.

"Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-патнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури — і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними", - йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" анонсували наступні зміни після затвердження нової редакції правил:

Не буде визначення "жорстка конструкція" в опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним абсорбуючим дном. Для малих тварин до 45 см у холці - буде дозволено тимчасове перебування без переноски для здорової активності та/або сну на полиці купе. Для великих собак від 45 см - буде дозволено проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе. Для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим — за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду. Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів — з намордником і повідком.

Якщо хтось із пасажирів відчуватиме дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, перевізник забезпечить альтернативні місця.

Проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення перед затвердженням Державною регуляторною службою України. Це необхідно, щоб врахувати інтереси та комфорт всіх пасажирів. Також "Укрзалізниця" разом з UAnimals починаємо роботу над соціальною кампанією, щоб пасажири без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.