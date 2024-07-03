Держава-агресор Росія активізувала інформаційні атаки, щоб дискредитувати дії влади та залякати українців. Для цього ворог поширює ІПСО щодо нібито експорту електрики за кордон та фінансуванні нездійсненних проектів. Відповідну заяву оприлюднило Міністерство енергетики та України у вівторок, 2 липня.

В Міненерго заявили, що Росія поширює фейки про те, що начебто Україна спрямовує електрику за кордон для заробітку, тоді як українці сидять без світла.

"ЦЕ ФЕЙК. Експорт електроенергії не здійснюється. Міністерство вже неодноразово наголошувало на тому, що причина і винуватець критичної ситуації в енергетиці України та обмежень енергопостачання, що зараз відбуваються, – це росія, її масовані удари по українській енергетиці - маневровій генерації, об’єктах системи передачі електроенергії. Стабілізаційні відключення електроенергії застосовуються виключно для того, щоб система залишалась працюючою", - йдеться у заяві.

Також ворог активізував ІПСО, що нібито влада хоче змусити українців залишити країну та капітулювати, для чого залякує людей. Росія намагається дискредитувати дії України в енергетичній сфері, щоб розхитати ситуацію в державі. Для цього ворог використовує тему енергетики, що є дуже чутливою для українців, наголосили в Міненерго.

Крім того, Росія намагається не допустити розвитку атомної генерації в Україні та сформувати недовіру до влади: "Твердження про те, що замість розвитку атомної енергетики треба впроваджувати газову генерацію, є ворожим ІПСО", - наголосили у відомстві.

Ворогу не вигідно, щоб Україна розвивала атомну енергетику. Наразі дефіцит електроенергії є значний, бо агресор зруйнував більше 9 ГВт генеруючих потужностей, тоді як у зимовий період минулого року споживання електроенергії було на рівні 18 ГВт, зазначили в Міненерго.