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Наразі основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є комплектування частин і підрозділів умотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за результатами тижня роботи на східному напрямку.

"Ще одним проблемним питанням є забезпечення сучасними засобами РЕБ і військової ППО, спроможної ефективно боротися з БПЛА противника. Водночас на нашому боці є перевага у кількості та якості бойових коптерів, насамперед бомберів і fpv-дронів, та майстерність операторів, які їх застосовують. Це запорука нашого успіху та збереження життя бійців", - написав він у фейсбуці.

Сирський розповів, що після приїзду зі східного напрямку розпочали реалізацію пропозицій щодо вдосконалення системи тактичної медицини та її інтеграції у вертикаль Медичних сил, що дасть Україні певні переваги в оперативності та якості надання медичної допомоги.

Також він зазначив, що іще одним важливим напрямом змін є адаптація програми базової підготовки військовослужбовців щодо дій в умовах повного панування дронів на полі бою.

Крім цього, Сирський поінформував, що спланована чергова зустріч із командирами підрозділів БПЛА з обміну досвідом з питань застосування та подальшого розвитку цього перспективного виду зброї.
ForUm

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