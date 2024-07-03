Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III заявив у вівторок, що США незабаром оголосять про надання Україні додаткової допомоги в безпековій сфері безпеки розміром $2,3 млрд, що включатиме протитанкову зброю, ракети-перехоплювачі та боєприпаси для Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

"Я пишаюся тим, що Сполучені Штати незабаром оголосять про виділення Україні більше ніж $2,3 млрд у вигляді нової безпекової допомоги. Цей пакет у рамках повноважень президента щодо скорочення чисельності військ надасть більше перехоплювачів ППО, протитанкової зброї та інших критично важливих боєприпасів із запасів США", - наводить слова Остіна перед початком переговорів з Умєровим пресслужба Пентагону.

Міністр оборони зазначив, що анонсований пакет допомоги також дасть змогу Сполученим Штатам закупити більше перехоплювачів ППО Patriot і NASAMS, які поставлять у прискорені терміни завдяки зміні черговості поставок за деякими іноземними військовими продажами.

Крім того, глава Пентагону зазначив, що напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня у Вашингтоні, США зроблять "кроки зі створення мосту до членства України в НАТО".

Він додав, що з нетерпінням чекає "можливості обговорити подальші шляхи задоволення нагальних потреб України у безпековій сфері та створення майбутніх сил, здатних протистояти російській агресії".

"Україна не самотня, і Сполучені Штати ніколи не вагатимуться в підтримці. Разом із 50 союзниками та партнерами ми продовжуватимемо надавати критично важливі можливості, які необхідні Україні, щоб відбити російську агресію сьогодні та стримати її завтра", - запевнив Остін.

У свою чергу міністр оборони України Рустем Умєров подякував Остіну за всебічну допомогу і підтримку.

"Завдяки цій підтримці ми зупинили Росію, зупинили агресію проти людей, наших цінностей, національних інтересів. І ми з нетерпінням чекаємо можливості обговорити з вами, як ми могли би продовжити наше партнерство і в майбутньому стати членом НАТО. Сподіваюся, скоро Україна отримає запрошення. Але наразі ми обговорюватимемо, як збільшити наші можливості та плани", - зазначив Умєров.

Раніше в Міноборони США повідомили, що міністр оборони України Рустем Умєров відвідає Пентагон у вівторок і зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном, щоб обговорити безпекові питання та оборонне співробітництво.

Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що тільки за останній тиждень Росія скинула на Україну понад 800 керованих авіаційних бомб. Він закликав лідерів країн послабити обмеження на використання західної зброї для ударів по військових цілях на території Росії. Зокрема, він сказав, що Україна потребує "необхідних засобів для знищення носіїв цих бомб, включно з російськими бойовими літаками, хоч би де вони розміщувалися".