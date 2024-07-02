Как пишет сайт FAKEOFF ссылаясь на расследование опубликованное на портале ОРД, украинский футболист Сергей Нагорняк, оказался в центре скандала о недекларировании доходов. При официальном доходе в 7400 гривен бывший футболист, а ныне тренер ФК “Эпицентр”, купил своей жене Светлане Нагорняк новый роскошный Mercedes из салона, за 2,5 миллионов гривен.

Журналисты подсчитали, что для того чтобы купить этот автомобиль на официальную зарплату, Сергею Нагорняку пришлось бы откладывать 28 лет. При том, что ни на что другое деньги бы он не тратил.

Откуда взялись деньги на новый Мерседес для жены у тренера ФК “Эпицентр”, владельцев одноименной сети строительных супермаркетов - Герег. Вот вопрос на который попытались ответить журналисты в своем расследовании.

Прибыльная дружба с агробароном Собуцким

Вполне вероятно, что деньги на роскошный автомобиль Сергей Нагорняк получил, от агробарона Олега Собуцкого, близкого человека из клана Герег, изображающего в публичном поле патриота и бойца ВСУ.

Владелец ФК “Агробизнес” из Хмельницкой области, большой друг Сергея Нагорняка и Александра Гереги. Собуцкий даже пытался стать депутатом от карманной партии владельцев “Эпицентра” - “За конкретні справи”, но не прошел.

Вместе с Собуцким Нагорняк возглавляет руководство Всеукраинской спортивной Ассоциации Ветеранов Футбола Украины или АВФУ.

Примечательно, что фамилия Собуцкого фигурирует в истории про рейдерство очень ОАО “Черновицкий хлебокомбинат” бывшим главным прокурором Украины - Пискуном. Об этом свидетельствует тот факт, что 18 марта 2003 года Наталья Черная подписала договор дарения акций хлебокомбината Олегу Собуцкому. Акции Собуцкий тут же продал зятю Пискуна - Юрию Трындюку.

В июле 2020 года вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Олега Собуцкого пожизненно дисквалифицировали за избиение арбитра Юрия Иванова после матча с “Минаем”. По свидетельству очевидцев конфликт возник из-за того, что судью перекупили.

Вымогательство у начинающего политика

Сергей Нагорняк засветился в эпизоде, который по всем своим признакам напоминает шантаж или вымогательство.

В 2019 году в преддверии выборов в ВРУ Сергей Нагорняк заявил, что друг семьи, а тогда начинающий политик, получил от него в промежутке между 2007 и 2010 годом кредит в 1,35 миллиона долларов, и за эти деньги он якобы обещал выплачивать Сергею 25% годовых. Денег Сергею Нагорняку не вернули, проценты не выплатили.

При этом никаких фактических доказательств передачи денег обвиняемому, или документов свидетельствующих об этом, суду предоставлено не было.

Как и на каком основании было зарегистрировано уголовное производство, которое никакой судебной перспективы не имело?

Ответ прост. Оказалось, что инициатор данного дела, Татьяна Грозная долгое время работала в центральном аппарате МВД, являлась помощницей экс-замминистра внутренних дел Виктора Ратушняка, а.ее отец - генерал СБУ Евгений Сергиенко, бывший глава отдела "К", прославившийся тем, что в 2005 году пытался захватить “Фокстрот”, используя спецназ СБУ “Альфа”, за что был впоследствии уволен.

Понятно, что дело против политика без доказательств в суде развалилось. Прокурор Самир Аллахвердиев заявил, что все изложенные Нагорняком факты – выдумка чистой воды, и в августе 2020 года закрыл производство.

Вероятно это только одна из известных историй вымогательства, и мы просто не знаем о более успешных попытках вымогательства. Но факт остается фактом. Сергей Нагорняк замечен в весьма конкретной попытке шантажа.

Русский след

Так как Сергей Нагорняк позиционирует себя, как большой патриот Украины, он полностью вычеркнул из своей биографии тот факт, что его дочь Ольга, 1992 года рождения, после того как в 2014 году закончила КНЭУ им.В.Гетьмана, специальности “Международные отношения”, в 2015 году, несмотря на войну, переехала жить на Россию.

Из открытых баз данных нам удалось установить, что Ольга состоит в браке с 1 августа 2015 года, и проживает в Санкт-Петербурге, в собственной квартире.

При этом, в государственных реестрах Украины информация о регистрации брака Ольги Нагорняк нет.

Также из баз данных нам стало известно, что в 2020 году Ольга Нагорняк получила гражданство Российской Федерации, но от гражданства Украины не отказалась.

Может ли Ольга быть спонсором роскошной жизни родителей в Украине?

На данный момент ответить сложно, но версия с содержанием родителей дочерью Ольгой выглядит сомнительно. Хотя тот факт, что семье Нагорняк могут помогать специальные российские силовые структуры, мы исключать не будем. Времена такие.

Зарплата в конверте

В 2014 году, по удивительному стечению обстоятельств, владельцы сети строительных гипермаркетов “Эпицентр” - семейство Герег купили себе футбольный клуб “Дунаевцы”, который в 2019 году стал носить имя ФК “Эпицентр”.

Герег неоднократно обвиняли в том, что в их бизнесе присутствует российский капитал, обвиняли в сотрудничестве с Российской Федерацией, но на данный момент все эти дела хода не получили.

Тем не менее, активная “волонтерская” деятельность Герег с привлечением спортсменов считается одним из способов отбелить свою репутацию и создать привлекательную картинку для СМИ.

По данным СМИ, официально на работе фактически в “Эпицентре” Сергей Нагорняк зарабатывает 7400 гривен. Сколько платят Нагорняку Гереги в конверте, знают только они.

Более чем вероятно, “Мерседес” Сергей Нагорняк купил как раз те деньги, которые ему отдают Гереги в конверте.

Как и квартиру по улице Ковпака 17 и квартиру по улице Антоновича 151.

Возможно, есть еще какая-то недвижимость и счета, но мы о них пока еще не знаем.

Чтобы подтвердить свою финансовую состоятельность, несмотря на отсутствие официальных доходов, Сергей купил Светлане не только новый Mercedes- Benz C300 2022 год, но и как приятный бонус - специфический “семейный” номер ## 3000 РТ.

Надо отметить , что сам Сергей, тоже не на трамвае ездит. Его Mercedes-Benz GLE 350 2016 года, стоимостью порядка $55000, который он купил в 2020 году, получил номер ## 0003 РТ .

Какое послание зашифровано в этих буквах и цифрах - загадка.

Но загадка которая куда интереснее: как при доходе в 7400 гривен, можно жить на широкую ногу, покупать недешевую недвижимость и квартиры?

И ответ на нее, мы надеемся, найдут сотрудники налоговой инспекции, которым бы стоило проявить интерес к персоне Сергея Нагорняка.

Настоящего украинского патриота, скрывающего русский паспорт своей дочери.

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