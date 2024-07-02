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Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відповів на критику виступу президента США Джо Байдена на дебатах, заявивши, що його політика за останні 3,5 роки підвищила довіру до американського лідерства у світі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Високопоставленого американського дипломата й багаторічного помічника Байдена вперше запитали про дебати президента США з Трампом. У відповідь той підкреслив ефективність роботи очільника Білого дому на свой посаді.

"Якщо ви подивитесь на опитування по всьому світу, чого б вони не коштували, ви побачите, що довіра до американського лідерства різко зросла за останні 3,5 роки, – переконаний Блінкен.

За його словами, це відбувається не просто так, адже є результатом політики, яку проводить Білий дім.

"І вони бачать, що президент Байден є лідером у всіх цих різних сферах, і що він об'єднує людей та зосереджує їхню увагу на викликах, які стоять перед нами і які є спільними для багатьох інших країн", – зауважив Блінкен.

Також держсекретар заявив, що люди в усьому світі "бачать те, що Байден зробив" з моменту вступу на посаду, а не за одну ніч, і що "вони цінують його політику".

"Вони побачили президента, який знову інвестував в Америку, знову інвестував Америку у світ та знову інвестував в альянси та партнерства так, як вони того хочуть", – сказав Блінкен.
ForUm

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