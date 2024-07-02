Кабінет Міністрів планує зменшити видатки на безпеку і обороні у 2025-2027 роках з 2 226,8 млрд гривень до 1 532,8 млрд гривень. Про це йдеться у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки, схваленій постановою №751 від 28 червня, передають Українськi Новини.

"Обсяги видатків державного бюджету на середньостроковий період на безпеку і оборону визначено на 2025 рік у сумі 2 226,8 млрд. гривень; 2026 рік — 1 626,8 млрд. гривень, 2027 рік —1 532,8 млрд. гривень", - йдеться у документі.

При цьому Кабмін зазначає, що збройна агресія Росії проти України спровокувала нову гонитву озброєння глобального масштабу, передбачається, що внаслідок таких змін та занепаду інститутів безпеки імовірність виникнення нових війн і збройних конфліктів у середньостроковій перспективі зростатиме як на Європейському континенті, так і за його межами.

З огляду на це, Кабмін визнає видатки на безпеку і оборону основним пріоритетом бюджету.

Згідно з документом, зазначені обсяги видатків переглядатимуться під час підготовки проектів законів про державний бюджет на відповідний рік з урахуванням рішень керівництва держави, тривалості та інтенсивності воєнного конфлікту.

У Бюджетній декларації зазначається, що у середньостроковій перспективі державна бюджетна політика у сфері національної безпеки і оборони буде спрямована на:

розвиток необхідних спроможностей складових сектору безпеки і оборони для організації всеохоплюючої оборони України шляхом удосконалення системи мобілізації сил оборони, оперативного обладнання території, національного спротиву, включаючи систему територіальної оборони та руху опору;

забезпечення прикриття повітряного та морського простору держави, створення системи суцільного спостереження уздовж всього узбережжя Чорного і Азовського (після деокупації) морів, захисту державного кордону України;

забезпечення потреб сил безпеки і оборони в озброєнні, військовій та спеціальній техніці, ракетах і боєприпасах;

посилення спроможностей оборонно-промислового комплексу шляхом впровадження сучасних технологій і замкнених циклів виробництва озброєння і військової техніки, у тому числі на основі кооперації з державами-партнерами;

забезпечення поступового переходу Збройних Сил та інших складових сил оборони до комплектування на контрактній основі, насамперед за спеціальностями, що визначають боєздатність підрозділів, із дотриманням принципу забезпечення під час проходження військової служби рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

належне утримання особового складу сил безпеки і оборони України, стимулювання до проходження військової служби, реалізація соціальних гарантій;

досягнення взаємосумісності з НАТО з метою посилення (нарощування) спроможностей складових сил безпеки і оборони та інтеграції України в євроатлантичну безпекову архітектуру;

очищення території України від вибухонебезпечних предметів.