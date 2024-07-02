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Група демократів у Палаті представників Конгресу США закликає Пентагон розширити підготовку українських пілотів винищувачів F-16.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico

Законодавці на чолі з депутатом Адамом Шиффом підтримують запит України на підготовку ще 10 українських пілотів F-16 цього року і в новому листі просять міністра оборони Ллойда Остіна задовольнити цей запит.

"Прохання надходить у критичний момент триваючого конфлікту України з Росією, коли розгортання літаків F-16 може суттєво вплинути на результат війни", – йдеться у листі 15 законодавців, який отримав Politico.

"До кінця року Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів, щоб ними керувати, ця ситуація загрожує підірвати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати Україні", – додали вони.

Минулого року президент Джо Байден схвалив передачу Україні літаків з Норвегії, Бельгії, Данії та Нідерландів, але підготовка пілотів зіткнулася з логістичними проблемами.

Американські законодавці стверджують, що союзники по НАТО мають широкі навчальні програми і могли б задовольнити запит України на додаткові тренування. Але вони хочуть, щоб Пентагон очолив цей процес. Вони пишуть, що він "може забезпечити найдоцільніший спосіб" розширення програми.

"Ці зусилля не лише посилять здатність України ефективно використовувати F-16, але й зміцнять прихильність ширшої коаліції до підтримки України в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність", – додали вони.
ForUm

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