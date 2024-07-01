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У владельца telegram -канала «Джокер», 29-летнего Романа Кравца,  расследования о котором не так давно опубликовали авторитетные украинские СМИ, в частности, hromadske, отношения с 41-летней Сабиной Мусиной, со-основательницей салона красоты G. Bar. Об этом сообщает telegram –канал «Темный рыцарь», который также ранее давал достоверные инсайды о личности Романа Кравца, пишут "Версии". 

«После скоропостижного проигрыша  футбольной сборной Украины, (Роман Кравець – ред.) уехал из Германии и сейчас отдыхает на пляже в Cala del Pi, в поселке S’Agaro, Жирона, Испания. Вместо уже известных нам жертв пластической хирургии, с ним его новая телка — Сабина Мусина», — написал telegram –канал «Темный рыцарь» и опубликовав фото с Instagram Сабины Мусиной, которое подтвержадет, что она находилась в Cala del Pi.

Также по информации telegram –канала «Темный рыцарь» не исключено, что Роман Кравец спонсировал Сабину Мусину и ее бизнес в сфере красоты на деньги от вымогательства у украинского бизнеса

Журналисты вспоминают, что Роман Кравец и Сабина Мусина делали сборы на помощь украинским военным. Однако, дошли ли деньги до них, предстоит выяснить правоохранительным органам. 

«Джокера» неоднократно ловили на фейках, медиаатаках, давлении на журналистов и представителей украинского бизнеса. в 2022 году Служба безопасности Украины в ответе на запрос нардепки Ирины Геращенко сообщала, что телеграмм-канал «Джокер» относится к перечню прокремлевских ресурсов, использующих неустановленных лиц для деструктивной информационной деятельности в ущерб государственной безопасности Украины.

Сабина Мусина также несколько раз попадала в сканадалы, в том числе из-за рекламы российского онлайн-образования.
ForUm

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