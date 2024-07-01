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В. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявляє, що перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) можуть розпочатися вже на початку або в середині осені 2024 року.

"Можу сказати, що перші поховання 100% відбудуться цього року. Але ми ці строки будемо прискорювати, і, я думаю, на початок осені, середину осені ми почнемо ховати наших воїнів", - сказав Порхун в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Щодо дискусій із жителями села Мархалівка Гатненської територіальної громади, які виступають проти будівництва меморіального цвинтаря, в. о. міністра зазначив, що вони тривають і далі.

"Я особисто їздив тричі та спілкувався з місцевими жителями. Таке враження, що ми розмовляємо різними мовами. Люди захищають ліс, місцеві жителі не хочуть чути всі аргументи", - поскаржився він.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів ДП "Національне військове меморіальне кладовище".

У серпні 2023 року Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді під Києвом. Пізніше в Мінветеранів повідомили про плани розпочати будівництво НВМК у Гатненській громаді під Києвом наприкінці листопада і ввести в експлуатацію його першу чергу до кінця року. 7 грудня 2023 року в Мінветеранів презентували громадськості ескізний проєкт НВМК і візуальні проєкти уніфікованих надгробних плит.

23 лютого Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів на будівництво Національного військового меморіального кладовища, а 4 березня спростив процедуру видалення зелених насаджень для будівництва кладовища.

27 березня в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.

30 червня Порхун заявив, що проєктна документація на будівництво першої черги НВМК пройшла державну експертизу з позитивними висновками.

 
ForUm

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