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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські війська не здатні на "значні прориви" на полі бою в Україні, тоді як Київ ударами вглиб території Росії завдає їй значних уражень.

Про це Столтенберг заявив в інтерв’ю агентству AFP, повідомляє "Європейська правда"

"І у нас немає жодних інших ознак або причин вважати, що Росія має можливості, сили для значних проривів", - заявив він. 

Столтенберг зазначив, що Росія почала черговий наступ в Україні протягом весни-літа, "але поки що лише з незначними успіхами".

Генсек Альянсу, однак, застеріг, що Росія, найімовірніше, "продовжить просуватися по лінії фронту" і завдавати авіаударів по Україні.

"Але ми бачимо, що українці змогли утримати лінію фронту. Вони змогли й далі завдавати важких втрат російським окупантам – як уздовж лінії фронту, так і ударами вглибину російської території", – зазначив Столтенберг.
ForUm

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