На сьогодні Україна, через велику втрату генерації внаслідок російських атак, не продає електроенергію за кордон на комерційній основі. Про це заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив в етері Радіо Свобода.

"Підкреслюю: ні, експорту не відбувається на комерційній основі. Це є насправді навмисні фейки, які розповсюджується як ІПСО. Ми на сьогодні чітко зорієнтовані на збалансування внутрішніх потреб енергетичної системи для того, щоб забезпечити стабільне електроживлення й електропостачання для власних потреб", - заявив Колісник.

За його словами, енергетики максимально вживають заходів, щоб зменшити кількість годин обмежень електропостачання, але ці графіки виходять із ситуації, яка є станом на конкретний момент, а впливати на роботу системи можуть обстріли та кардинальна зміна погодних умов.