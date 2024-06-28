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На сьогодні Україна, через велику втрату генерації внаслідок російських атак, не продає електроенергію за кордон на комерційній основі. Про це заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив в етері Радіо Свобода.

"Підкреслюю: ні, експорту не відбувається на комерційній основі. Це є насправді навмисні фейки, які розповсюджується як ІПСО. Ми на сьогодні чітко зорієнтовані на збалансування внутрішніх потреб енергетичної системи для того, щоб забезпечити стабільне електроживлення й електропостачання для власних потреб", - заявив Колісник.

За його словами, енергетики максимально вживають заходів, щоб зменшити кількість годин обмежень електропостачання, але ці графіки виходять із ситуації, яка є станом на конкретний момент, а впливати на роботу системи можуть обстріли та кардинальна зміна погодних умов. 

 
ForUm

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