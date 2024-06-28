Для припинення незаконного використання супутникового зв’язку Starlink російськими військовими компанія SpaceX активно співпрацює з Пентагоном. Про це заявив представник Пентагону, повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними представника Пентагону Аманди Дорі, таким терміналам відмовляють в обслуговуванні. Загалом вдалося зупинити обслуговування декількох сотень непідтверджених терміналів.

"SpaceX допомагає стримувати російські військові використання терміналів, які стали важливими інструментами зв’язку як для військових операцій в Україні, так і проти цивільного населення", - йдеться у матеріалі.Також Дорі наголошує, що російське окупаційне військо адаптується до ситуації та, ймовірно, буде шукати нові шляхи, щоб отримати доступ до одного з важливих інструментів зв’язку.