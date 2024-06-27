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Російські окупанти завдали авіаударів по Харкову з території Бєлгородської області, вперше використавши для цього радянські 500-кілограмові авіабомби ФАБ-500 з фугасною боєголовкою, повідомив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков.

"Як і в попередні рази, ворог використав літак Су-34, який із населеного пункту Майський Бєлгородської області здійснив пуск двох ФАБів з УМПК по Київському району міста Харкова... Прокурори і слідчі встановили, що російські військові сьогодні використали вперше по Харкову ФАБ-500", - сказав Фільчаков у відеокоментарі, поширеному пресслужбою Харківської обласної прокуратури в четвер.

За його словами, внаслідок ворожих авіаударів пошкоджені три приватні будинки, будівля вишу та районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Постраждали чотири мирні жителі.
ForUm

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