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Петер Пеллегріні провів першу після свого обрання на посаду президента Словаччини зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської Ради в Брюсселі в четвер.

"Провів зустріч у Брюсселі з президентом України Володимиром Зеленським. У нас відбулася продуктивна добросусідська дискусія. Ми обговорили нещодавнє спільне засідання урядів наших країн і мої плани на повноцінний візит до України", - написав він у своїй соціальній мережі Х.

Пеллегріні запевнив свого українського колегу в тому, що Словаччина бажає якнайшвидшого і справедливого миру для України.

Як повідомлялося, 6 квітня під час другого туру президентських виборів у Словаччині перемогу здобув спікер парламенту і лідер партії "Голос - соціальна демократія" Петер Пеллегріні.
ForUm

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