У Києві помер американський дипломат.

Про це повідомили співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах.

Тіло представника американського посольства в Україні виявили в готелі Hilton 25 червня. За даними джерел, слідів насильства виявлено не було, смерть настала внаслідок природніх причин.

В посольстві США повідомили: "Ми можемо підтвердити смерть державного службовця США, який підпорядкувався керівнику місії у посольстві в Києві. Державний департамент висловлює глибокі співчуття родині та близьким нашого колеги. Подальші коментарі ми не можемо надати з міркувань конфіденційності".