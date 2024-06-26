У Києві помер американський дипломат.
Про це повідомили співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах.
Тіло представника американського посольства в Україні виявили в готелі Hilton 25 червня. За даними джерел, слідів насильства виявлено не було, смерть настала внаслідок природніх причин.
В посольстві США повідомили: "Ми можемо підтвердити смерть державного службовця США, який підпорядкувався керівнику місії у посольстві в Києві. Державний департамент висловлює глибокі співчуття родині та близьким нашого колеги. Подальші коментарі ми не можемо надати з міркувань конфіденційності".
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом