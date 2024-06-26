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У Києві помер американський дипломат.

Про це повідомили співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах. 

Тіло представника американського посольства в Україні виявили в готелі Hilton 25 червня. За даними джерел, слідів насильства виявлено не було, смерть настала внаслідок природніх причин.

В посольстві США повідомили: "Ми можемо підтвердити смерть державного службовця США, який підпорядкувався керівнику місії у посольстві в Києві. Державний департамент висловлює глибокі співчуття родині та близьким нашого колеги.  Подальші коментарі ми не можемо надати з міркувань конфіденційності".

 
ForUm

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