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Російський заступник директора тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції допомагає військовим держави-агресора мародерити на об'єкті.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Призначений окупантами заступник директора захопленої Запорізької атомної електростанції Едуард Атакіщєв допомагає військовим вивозити зі станції незадіяне обладнання", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за повідомленнями місцевих, відряджений з Ростова РФ Атакіщєв відповідає за підписання фіктивних угод щодо передання незатребуваного майна станції на потреби окупантів, а також їх розміщення на території.

Повідомляється, що сама ця фігура постійно пересувається в оточенні військових і майже не з’являється в Енергодарі, переважно перебуваючи в Москві.

"Вся діяльність Атакіщєва підпорядкована національному центру управління “оборони” РФ. Це є черговим свдіченням того, що росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт", – наголосили в ЦНС.
ForUm

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