З 27 червня до 1 липня у Києві вводитимуть обмеження руху для вантажівок через прогнозовану спеку. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА) у середу, 26 червня.

"Так, при температурі повітря понад +28°С із 10:00 до 22:00 на вулично-дорожній мережі Києва діятиме обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", - попередили в КМДА.

Дотримання цих обмежень контролюватиме Управління патрульної поліції у м. Києві. Водіїв просять з розумінням поставитись до обмежень та планувати пересування завчасно.