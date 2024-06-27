Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора й обрав міському голові Мукачева Андрію Балозі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою застави 30 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції.

"Прокурор САП просив обрати заставу розміром 50 млн грн. Запобіжний захід діятиме до 26 серпня 2024 року", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

У разі внесення застави Балога повинен дотримуватиметься низки обовʼязків, зокрема, не відлучатися з Мукачева без дозволу, утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

"Під час засідання прокурор зазначив, що ухвали ВАКС про обшуки відслідковували працівники центрального апарату ДБР, а також слідчий Нацполу в Черкаській області. І фігуранти були готові до обшуків, які не давали результату. Захист Балоги підтвердив, що він знав про розслідування, але жодним чином не перешкоджав йому", - зазначають у ЦПК.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили мера та голову районної ради на Закарпатті, які продали земельну ділянку комунальної власності площею понад 3 га за заниженою вартістю. За даними слідства, на сесії міськради мер забезпечив ухвалення рішення про продаж ділянки в центрі міста приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради.

Крім того, з метою отримання "потрібної" експертної грошової оцінки ділянки власникам компанії-оцінювачки надали неправомірну вигоду. У результаті землю, ринкова вартість якої становить 84,6 млн грн, продали всього за 9,6 млн грн.

Загалом збитки, завдані територіальній громаді, становлять 74,9 млн грн.

У повідомленні не зазначено імен підозрюваних, однак, як відомо агентству "Інтерфакс-Україна", ідеться про мера Мукачева Андрія Балогу та голову місцевої райради Михайла Ланьо.