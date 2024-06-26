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25 червня, очікується, що Сполучені Штати Америки виділять Україні новий пакет військової допомоги на 150 млн доларів.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена працює над скасуванням фактичної заборони на розгортання американських військових інструкторів в Україні, щоб допомагати в обслуговуванні та ремонті систем озброєнь, наданих США. Про це повідомило CNN з посиланням на чотирьох американських чиновників, обізнаних з цим питанням. 

В разі позитивного рішення ця зміна ознаменує ще одне значне зрушення в політиці адміністрації Байдена щодо України, оскільки США шукають способи надати українським військовим перевагу над Росією. За інформацією видання, наразі питання про можливу відправку військових інструкторів проговорюється, проте остаточного рішення немає.

"За словами офіційних осіб, після схвалення зміна, ймовірно, набуде чинності цього року і дозволить Пентагону надавати контракти американським компаніям на роботу всередині України вперше з моменту вторгнення Росії у 2022 році. Офіційні особи заявили, що сподіваються, що це прискорить технічне обслуговування та ремонт систем озброєння, які використовуються українськими військовими", - йдеться в матеріалі.

Проте Байден залишається "непохитним" у тому, що не буде відправляти американські війська в Україну, наголосив один з чиновників.
ForUm

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