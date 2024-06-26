також у роздiлiСуспiльство
Стало відомо, скільки FPV дронів на день виробляє Україна
На "Укрзалізниці" викрили корупційну схему
Оприлюднені графіки відключень світла на понеділок
Відомий виробник зброї Northrop Grumman планує побудувати в Україні підприємство
Міноборони пояснило, чому не впроваджують нові меню для військових
Стало відомо, коли може покращитись ситуація зі світлом
В МОЗ порадили українцям обкладати генератори мішками з піском
Генштаб: Закон про мобілізацію дозволить обговорювати демобілізацію
В Україні буде спека до +34 у тіні
У середу світло будуть відключати цілий день
Власників генераторів штрафувати за шум не будуть
У вівторок погодинні відключення будуть протягом усієї доби
Малюська повідомив, скільки засуджених випустили для участі у війні
До кінця липня українців чекають довгі відключення електроенергії
Світла сьогодні може не бути з 8.00 до 23.00
Стало відомо, чи будуть українці отримувати повістки через "Дію"
Галущенко: Україні потрібні Patriot для захисту енергосистеми
BBC: Взимку в українців може не бути світла по 20 годин

Студентів-чоловіків, які відмовляться проходити базовий військовий вишкіл, відтепер можуть відраховувати з навчальних закладів. Про це повідомляється в постанові уряду №734 від 21 червня.

Згідно з документом, практичну підготовку в межах вишколу повинні будуть пройти всі чоловіки які здобувають вищу освіту за денною або дуальною формою і які досягли 18-річного віку. Винятками будуть лише ті, хто:

визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

вже проходили військову службу;

мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Якщо ж придатний до військової служби студент відмовиться від проходження практичної підготовки базового вишколу, то це буде підставою для його відрахування із закладу освіти.

Студентки також можуть проходити військовий вишкіл, однак для них він буде необов’язковим, тобто долучитися до нього вони зможуть за бажанням.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0