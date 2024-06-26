Україна наразі виробляє понад 3000 FPV дронів на день. Про це повідомило видання Forbes у вівторок, 25 червня.

Останнім часом виробництво дронів Україною та державою-агресором активізувалося. Український удар безпілотника по заводу, що виробляє системи камер для Lancet, на деякий час уповільнив виробництво, але у травні РФ здійснила понад 300 атак дронами Lancet, що майже вдвічі більше, ніж у будь-якому попередньому місяці. Проте українські спеціалісти знаходять способи зменшити його вплив на фронті. Крім того, "Ланцет" виявився не таким смертоносним, як міг би бути, зазначає видання.

"Україна зараз, як повідомляється, виробляє понад 3000 FPV на день.

"Ланцет", безсумнівно, ефективний, але його затьмарюють інші боєприпаси. У війні, яка вимагає як кількості, так і якості, Росія може програти і в тому, і в іншому. Тому що в той час, як напади Lancet налічують, можливо, 300 на місяць", - йдеться у матеріалі.Також Україна використовує професійні муляжі артилерії M777, на які Росія могла витратити велику кількість "ланцетів".