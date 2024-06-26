Колишній директор виробничого структурного підрозділу "Укрзалізниці" (УЗ) створив організовану групу з-поміж діючих і колишніх співробітників і протягом квітня 2021 року - лютого 2022 року домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин, повідомляє Нацбюро розслідувань.

Однак такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності.

Як наслідок, "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 17,1 млн грн.

Про підозру повідомили п'ятьом учасникам організованої групи, а її керівника затримано в порядку ст. 208 КПК України.