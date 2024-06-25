Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру народному депутату Миколі Тищенку в незаконному позбавлення волі колишнього військового.

Про це Українським Новинам повідомили в ДБР та Офісі генпрокурора.

Тищенка запідозрили в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 146 КК України.За даними слідства, група осіб, 20 червня у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу.

Офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім того, у зв’язку із згаданими подіями повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України.

Тривають заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчою групою у складі слідчих Центрального апарату ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.