також у роздiлiПолiтика
Боррель сподівається на підписання безпекової угоди Україна-ЄС вже на тижні
МОН змінює правила вступу в аспірантуру: націлено на чоловіків призовного віку
В ГУР обіцяють, що Армагеддону на сході не буде
Зеленський: Далекобійність - питання про те, коли завершиться війна
Буданов не вірить у використання Путіним ядерної зброї в разі звільнення Криму
Малюська: Рішення про гроші для України від російських активів не перешкоджають судовим позовам
Зеленський: Бити по російських аеродромах справедливо
Малюська спрогнозував, що буде, якщо інвестувати одразу $300 млрд заморожених російських активів в ОПУ
В Раді пояснили, чим буде займатись військова поліція
Польща прогнозує складні переговори щодо вступу України в ЄС
Правоохоронні органи готують підозру голові Центру протидії корупції Шабуніну
Зеленський пообіцяв початок міжнародної роботи по захисту української енергетики
Естонія: Своїми "мирними пропозиціями" Путін заманює у пастку
Зеленський: Знищення пускових установок біля кордону має значення
Для операцій з майном та реєстрації шлюбу будуть вимагати військовий квиток
Зеленський: Нам життєво необхідно посилювати захист неба
Світова спільнота вимагає повернути Україна ЗАЕС
Кулеба обговорив питання безпеки з секретарем Ради безпеки Вірменії

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру народному депутату Миколі Тищенку в незаконному позбавлення волі колишнього військового.

Про це Українським Новинам повідомили в ДБР та Офісі генпрокурора.

Тищенка запідозрили в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 146 КК України.За даними слідства, група осіб, 20 червня у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу.

Офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім того, у зв’язку із згаданими подіями повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України.

Тривають заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчою групою у складі слідчих Центрального апарату ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0