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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що лідери країн НАТО на саміті у Вашингтоні, який пройде 9-11 липня, повинні підтримати довгострокове фінансування допомоги Україні у війні з РФ, передає El Mundo.

"На саміті у Вашингтоні нашим найнагальнішим завданням буде посилення підтримки України", - наголосив генсек під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Він нагадав, що нещодавні прогалини в допомозі для України призвели до наслідків на полі бою. Тому Україні "потрібно надати передбачуваність і підзвітність".

"Я сподіваюся, що союзники домовляться про координацію в підготовці українських військ і про довгострокові фінансові зобов'язання", - наголосив генсек.
ForUm

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