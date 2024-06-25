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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав три кроки до повноправного членства України в Європейському союзі, повідомляє прес-служба МЗС у телеграм-каналі.

"Завтра буде інавгураційна частина, потім будуть шість кластерів переговорів, які відкриватимуться і закриватимуться, це вже спеціалісти у відповідних галузях працюватимуть і приводитимуть законодавство України у відповідність до стандартів ЄС", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у понеділок.

За словами глави МЗС, цими трьома кроками будуть, зокрема, висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу. Потім рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС та, нарешті, ратифікацію угоди парламентами держав-членів ЄС та набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі.

Кулеба зазначив, що вступ України до ЄС стане подією глобального значення для Європи.

Як повідомлялося, перша Міжурядова конференція Україна-ЄС на рівні міністрів відбудеться у вівторок, 25 червня, у Люксембурзі та ознаменує старт переговорів України з ЄС щодо членства, повідомляється на сайті Офісу віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

 
ForUm

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