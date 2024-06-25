також у роздiлiПолiтика
В ГУР обіцяють, що Армагеддону на сході не буде
Зеленський: Далекобійність - питання про те, коли завершиться війна
Буданов не вірить у використання Путіним ядерної зброї в разі звільнення Криму
Малюська: Рішення про гроші для України від російських активів не перешкоджають судовим позовам
Зеленський: Бити по російських аеродромах справедливо
Малюська спрогнозував, що буде, якщо інвестувати одразу $300 млрд заморожених російських активів в ОПУ
В Раді пояснили, чим буде займатись військова поліція
Польща прогнозує складні переговори щодо вступу України в ЄС
Правоохоронні органи готують підозру голові Центру протидії корупції Шабуніну
Зеленський пообіцяв початок міжнародної роботи по захисту української енергетики
Естонія: Своїми "мирними пропозиціями" Путін заманює у пастку
Зеленський: Знищення пускових установок біля кордону має значення
Для операцій з майном та реєстрації шлюбу будуть вимагати військовий квиток
Зеленський: Нам життєво необхідно посилювати захист неба
Світова спільнота вимагає повернути Україна ЗАЕС
Кулеба обговорив питання безпеки з секретарем Ради безпеки Вірменії
Генпрокурор сподівається, що після Саміту Україні повернуть примусово депортованих дітей
Трюдо оголосив про новий пакет допомоги Україні

Міністерство освіти і науки України змінює правила вступу на аспірантуру у 2024 році, зокрема, вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку від мобілізації, заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Не є таємницею, що в останні два роки стрімко зросла кількість чоловіків-студентів призовного віку, які раптом згадали, що їм треба друга чи третя вища освіта, аспірантура чи докторантура. Жага до знань - це чудово. Фіктивне навчання - ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантуру у 2024 році", - написав Лісовий у фейсбуці у понеділок.

За словами міністра, для вступу до аспірантури залишається необхідним єдиний вступний іспит (ЄВІ). Прохідний бал у частині тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) становить 160, він обов'язковий для допуску до вступних випробувань закладу чи установи.

Лісовий пояснив, що іспит з іноземної мови є обов'язковим для вступу до магістратури, але не обов'язковим для допуску до вступу в аспірантуру. "Проте зріз знань і загальний рівень побачимо і проаналізуємо", - додав міністр.

Також цього навчального року вступити на контракт до аспірантури можна буде тільки на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку. Водночас Міносвіти збільшує кількість місць на бюджеті з 3 200 до 7 000, щоб "не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих і здібних".

Лісовий також додав, що просить повідомляти в правоохоронні органи про всі факти "фіктивного навчання".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0