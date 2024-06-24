Президент Володимир Зеленський анонсує нові домовленості щодо систем протиповітряної оборони для України.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

"Наступні тижні червня, першої половини липня мають стати для України не менш результативними, ніж травень, ніж перша половина червня, - повідомив він. - Ми вже отримали рішення щодо нових "Петріотів" для України і готуємо продовження. Ми працюємо над постачанням ще систем ППО. І далекобійність зараз – це не лише питання про те, чого ми можемо досягти на полі бою, але й про те, коли взагалі завершиться війна. Чим більше ми можемо, тим швидше вдасться примусити Росію до справедливого миру".