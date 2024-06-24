також у роздiлiПолiтика
В ГУР обіцяють, що Армагеддону на сході не буде
Буданов не вірить у використання Путіним ядерної зброї в разі звільнення Криму
Малюська: Рішення про гроші для України від російських активів не перешкоджають судовим позовам
Зеленський: Бити по російських аеродромах справедливо
Малюська спрогнозував, що буде, якщо інвестувати одразу $300 млрд заморожених російських активів в ОПУ
В Раді пояснили, чим буде займатись військова поліція
Польща прогнозує складні переговори щодо вступу України в ЄС
Правоохоронні органи готують підозру голові Центру протидії корупції Шабуніну
Зеленський пообіцяв початок міжнародної роботи по захисту української енергетики
Естонія: Своїми "мирними пропозиціями" Путін заманює у пастку
Зеленський: Знищення пускових установок біля кордону має значення
Для операцій з майном та реєстрації шлюбу будуть вимагати військовий квиток
Зеленський: Нам життєво необхідно посилювати захист неба
Світова спільнота вимагає повернути Україна ЗАЕС
Кулеба обговорив питання безпеки з секретарем Ради безпеки Вірменії
Генпрокурор сподівається, що після Саміту Україні повернуть примусово депортованих дітей
Трюдо оголосив про новий пакет допомоги Україні
Зеленський: Присутність представників РФ на другому Саміті миру буде свідчити про бажання закінчити війну

Президент Володимир Зеленський анонсує нові домовленості щодо систем протиповітряної оборони для України.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента. 

"Наступні тижні червня, першої половини липня мають стати для України не менш результативними, ніж травень, ніж перша половина червня, - повідомив він. - Ми вже отримали рішення щодо нових "Петріотів" для України і готуємо продовження. Ми працюємо над постачанням ще систем ППО. І далекобійність зараз – це не лише питання про те, чого ми можемо досягти на полі бою, але й про те, коли взагалі завершиться війна. Чим більше ми можемо, тим швидше вдасться примусити Росію до справедливого миру".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0