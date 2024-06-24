Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що окупований Крим може бути відрізаний від поставок зброї з Росії, і окупанти в такому випадку не застосують тактичну ядерну зброю.

Про це повідомив Буданов в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer.

За його словами, окупований Крим може бути відрізаний від поставок зброї з Росії і потрібно "зробити все, щоб це реалізувати".

При цьому Буданов висміяв ідею про те, що Москва застосує тактичну ядерну зброю, якщо контроль над Кримом опиниться під загрозою.

"По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї, - відзначив голова ГУР. - Яку користь вона може принести? У нас немає великих концентрацій військ, для яких така ядерна зброя була б доречною. А пробити дірки в наших лініях оборони можна звичайними засобами ведення війни. Крім того, використання ядерної зброї призвело б до великих політичних ризиків для Путіна".