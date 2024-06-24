також у роздiлiПолiтика
Малюська: Рішення про гроші для України від російських активів не перешкоджають судовим позовам
Зеленський: Бити по російських аеродромах справедливо
Малюська спрогнозував, що буде, якщо інвестувати одразу $300 млрд заморожених російських активів в ОПУ
В Раді пояснили, чим буде займатись військова поліція
Польща прогнозує складні переговори щодо вступу України в ЄС
Правоохоронні органи готують підозру голові Центру протидії корупції Шабуніну
Зеленський пообіцяв початок міжнародної роботи по захисту української енергетики
Естонія: Своїми "мирними пропозиціями" Путін заманює у пастку
Зеленський: Знищення пускових установок біля кордону має значення
Для операцій з майном та реєстрації шлюбу будуть вимагати військовий квиток
Зеленський: Нам життєво необхідно посилювати захист неба
Світова спільнота вимагає повернути Україна ЗАЕС
Кулеба обговорив питання безпеки з секретарем Ради безпеки Вірменії
Генпрокурор сподівається, що після Саміту Україні повернуть примусово депортованих дітей
Трюдо оголосив про новий пакет допомоги Україні
Зеленський: Присутність представників РФ на другому Саміті миру буде свідчити про бажання закінчити війну
В Єврокомісії назвали умову, за якої Росію можна долучити до мирного процесу
У Зеленського опублікували текст спільного комюніке Саміту миру

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що окупований Крим може бути відрізаний від поставок зброї з Росії, і окупанти в такому випадку не застосують тактичну ядерну зброю.

Про це повідомив Буданов в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer. 

За його словами, окупований Крим може бути відрізаний від поставок зброї з Росії і потрібно "зробити все, щоб це реалізувати".

При цьому Буданов висміяв ідею про те, що Москва застосує тактичну ядерну зброю, якщо контроль над Кримом опиниться під загрозою.

"По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї, - відзначив голова ГУР. - Яку користь вона може принести? У нас немає великих концентрацій військ, для яких така ядерна зброя була б доречною. А пробити дірки в наших лініях оборони можна звичайними засобами ведення війни. Крім того, використання ядерної зброї призвело б до великих політичних ризиків для Путіна".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0