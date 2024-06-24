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У понеділок 24 червня графіки погодинних відключень електроенергії використовуватимуться всю добу, але найбільше відключень припаде на вечерні години.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Там пообіцяли, що графіки відключень застосовуватимуть з 00:00 до 24:00. З 19:00 до 23:00 обмеження будуть більшими.Як пояснили в енергокомпанії, на початку тижня буде підвищене споживання електроенергії. До того ж через обстріли з боку РФ ситуація в енергосистемі залишається складно..
ForUm

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