У понеділок 24 червня графіки погодинних відключень електроенергії використовуватимуться всю добу, але найбільше відключень припаде на вечерні години.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Там пообіцяли, що графіки відключень застосовуватимуть з 00:00 до 24:00. З 19:00 до 23:00 обмеження будуть більшими.Як пояснили в енергокомпанії, на початку тижня буде підвищене споживання електроенергії. До того ж через обстріли з боку РФ ситуація в енергосистемі залишається складно..