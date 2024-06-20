Правоохоронні органи України готують підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну у зв'язку із систематичною неявкою на військову службу і незаконним використанням автомобіля, придбаного волонтерами для потреб ЗСУ, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Найближчим часом громадському активісту й голові правління ГО "Центр протидії корупції" готують підозру в скоєнні щонайменше двох злочинів", - сказав співрозмовник агентства в середу.

За його словами, підозру може бути оголошено за систематичну неявку військовослужбовця на військову службу й незаконне використання фігурантом автомобіля, придбаного за волонтерські кошти для потреб військових.

У свою чергу Шабунін повідомив, що дізнався про підозру, яку готують, з публікації агентства "Інтерфакс-Україна" і нагадав, що "добровільно мобілізувався в Києві в перші дні широкомасштабного вторгнення" 25 лютого 2022 року.