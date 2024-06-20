також у роздiлiПолiтика
Польща прогнозує складні переговори щодо вступу України в ЄС
Зеленський пообіцяв початок міжнародної роботи по захисту української енергетики
Естонія: Своїми "мирними пропозиціями" Путін заманює у пастку
Зеленський: Знищення пускових установок біля кордону має значення
Для операцій з майном та реєстрації шлюбу будуть вимагати військовий квиток
Зеленський: Нам життєво необхідно посилювати захист неба
Світова спільнота вимагає повернути Україна ЗАЕС
Кулеба обговорив питання безпеки з секретарем Ради безпеки Вірменії
Генпрокурор сподівається, що після Саміту Україні повернуть примусово депортованих дітей
Трюдо оголосив про новий пакет допомоги Україні
Зеленський: Присутність представників РФ на другому Саміті миру буде свідчити про бажання закінчити війну
В Єврокомісії назвали умову, за якої Росію можна долучити до мирного процесу
У Зеленського опублікували текст спільного комюніке Саміту миру
Україна підписала з Данією меморандум по закупівлі озброєння і військової техніки в українських виробників
Умєров закликав сусідів України закрити небо над прикордонними областями
Шольц назвав історичним кроком домовленість G7 про заморожені активи РФ
Байден: США допоможе Україні зброєю, боєприпасами та розвідданими
Зеленський і Байден підписали 10-річну безпекову угоду

Правоохоронні органи України готують підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну у зв'язку із систематичною неявкою на військову службу і незаконним використанням автомобіля, придбаного волонтерами для потреб ЗСУ, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Найближчим часом громадському активісту й голові правління ГО "Центр протидії корупції" готують підозру в скоєнні щонайменше двох злочинів", - сказав співрозмовник агентства в середу.

За його словами, підозру може бути оголошено за систематичну неявку військовослужбовця на військову службу й незаконне використання фігурантом автомобіля, придбаного за волонтерські кошти для потреб військових.

У свою чергу Шабунін повідомив, що дізнався про підозру, яку готують, з публікації агентства "Інтерфакс-Україна" і нагадав, що "добровільно мобілізувався в Києві в перші дні широкомасштабного вторгнення" 25 лютого 2022 року. 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0