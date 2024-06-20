Повноваження військової поліції поширюватимуться виключно на військовослужбовців Збройних сил України, розповів голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас (фракція "Слуга народу").

"Військова поліція необхідна нашій державі для забезпечення правопорядку у Збройних силах України, важливо наголосити, що повноваження військової поліції поширюватимуться виключно на військовослужбовців ЗСУ та резервістів, які перебувають на зборах", - сказав Іонушас на брифінгу в середу у Верховній Раді.

За його словами, створення інституту військової поліції не потребує видатків із бюджету, оскільки вона створюється на базі Військової служби правопорядку.

"Насамперед ми думаємо про те, щоб військовослужбовці Збройних сил розуміли, що забезпечення правопорядку здійснюватиметься такими ж військовослужбовцями, але на незалежному факторі", - зазначив Іонушас.

Як зазначив заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов (фракція "Слуга народу"), військова поліція формуватиметься за рахунок чинних військовослужбовців ЗСУ.

"Голова комітету сказав, і я підтверджую цю тезу, що цей інститут не має жодного стосунку до цивільних осіб і військовозобов'язаних. Це дуже важливо", - наголосив Бакумов.

За його словами, військова поліція не може зупинити цивільний транспортний засіб, оглянути його, перевірити документи.

"У компетенції військової поліції перебуватимуть лише військові транспортні засоби, якими керують військовослужбовці... Це наша з вами безпека на дорогах, тому що транспортуються боєприпаси, озброєння, важка техніка, і це потенційно створює небезпеку для нас усіх, тому ми маємо забезпечити правопорядок", - зазначив Бакумов.

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу прийняла за основу законопроєкти №6569-д про військову поліцію та №6570-д про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження діяльності військової поліції.