Міністерство оборони відклало запровадження рекомендованих меню для військових, заплановане на червень 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Державного оператора тилу, пише LIGA.net.

"Реалізація проєкту з меню була відкладена через ряд факторів щодо неготовності системи. Ми плануємо повернутись до цього ще цього року. Будемо інформувати", – заявили у закупівельній організації Міноборони.

Раніше радниця зі стратегічних комунікацій ДОТ Тетяна Харченко розповідала, що Державний оператор тилу залучатиме професійних технологів і кухарів для того, щоб розробити рекомендовані меню для військової частини, які можна буде використовувати, щоб годувати своїх військовослужбовців.

Буде створено 16 тижневих меню від професійних кухарів – з урахуванням релігійних та етнічних потреб, казав про плани агенції голова ДОТ Арсен Жумаділов.

"Поступово буде зроблено перехід до закупівель за категоріями. Умовно, окремо молочні продукти, окремо м’ясо. Це дозволить закуповувати продукцію одразу у виробників напряму без посередників", – йшлося на презентації Держоператора тилу у грудні 2023 року.

ДОТ почав відповідати за забезпечення військових частин продуктами з другого кварталу 2024 р. На початку лютого агенція оголосила перші 11 закупівель загальною очікуваною вартістю майже 11 млрд грн.