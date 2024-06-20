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Ситуація з електропостачанням споживачів покращиться в серпні 2024 року, що пов'язано насамперед із завершенням планово-запобіжних ремонтів (ПЗР) на низці енергоблоків АЕС.

Про це повідомила Державна інспекція з енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) з посиланням на її голову Руслана Слободяна.

"Полегшення очікуємо у серпні, враховуючи завершення ремонтних робіт на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням", - сказав він в ефірі "Суспільного".

За словами Слободяна, атомна генерація є базисом, що забезпечує понад 50% потреб споживачів навіть після окупації Запорізької АЕС. Наразі тривають ремонтні роботи та розвиток децентралізованої генерації, щоб додати потужності в енергосистему та покрити дефіцит.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше виконати роботи. Водночас у найближчі півтора місяця очікується дещо складна ситуація з постачанням електроенергії", - зазначив голова інспекції.
ForUm

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