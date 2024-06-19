У середу, 19 червня, графіки погодинних відключень електроенергії в Україні будуть застосовуватися з 00.00 до 24.00. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго" на Facebook у вівторок, 18 червня.

"ЗАВТРА, 19 ЧЕРВНЯ, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00.00 до 24.00. Причина – прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду", - йдеться у повідомленні.

При цьому енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.