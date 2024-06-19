Погода в Україні найближчими днями зміниться. Після спеки до +34 у тіні прийде похолодання.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

За її словами, у середу, 19 червня, буде спека, протягом дня очікується +28+32 градуси, на півдні до +34 градусів. Без дощів. "Якісь синоптичні "блохи" хіба що на Волині, Чернігівщині та Сумщині, в сенсі, локальні дощики. А 20-го червня в Україну завітає холодний атмосферний фронт, тому на заході, півночі, а також на Вінниччині та Черкащині температура повітря знизиться до +20+25 градусів, а в північних районах Чернігівщини та Сумщини навіть до +18+22 градусів!", - попередила синоптик.

Зниження температури повітря у четвер, за словами Діденко, супроводжуватиметься дощами та грозами.Проте схід, південь та значна частина центральних областей ще залишаться і в середу, і в четвер серед сонця та спеки.

У Києві 19-го червня очікується суха сонячна спекотна погода з температурою повітря +28+30 градусів. 20-го червня через візит холодного атмосферного фронту (карта внизу) в столиці посвіжіє до +20+23 градусів, передбачається короткочасний дощ із грозою.

"У зв'язку з проходженням 20-го червня атмосферного фронту атмосферний тиск знизиться, стрибки тиску та градусів можуть негативно вплинути на метеопатів, особливо на людей із серцево-судинними недугами", - попередила вона.

"Спека не надмірна, тому від кондиціонерів можна спокійно втриматися. Пити воду, робити протяги, не носити синтетику, махати на себе й симпатичного сусіда в транспорті брошуркою "Як мінімалізувати спеку та її наслідки", ну, або просто листочком із фінансового чи податкового звіту, не захоплюватися надто холодним чи надто чимось міцним, мити ретельніше черешні, огірки та абрикоси", - радить Діденко.