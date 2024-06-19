також у роздiлiПолiтика
Естонія: Своїми "мирними пропозиціями" Путін заманює у пастку
Для операцій з майном та реєстрації шлюбу будуть вимагати військовий квиток
Зеленський: Нам життєво необхідно посилювати захист неба
Світова спільнота вимагає повернути Україна ЗАЕС
Кулеба обговорив питання безпеки з секретарем Ради безпеки Вірменії
Генпрокурор сподівається, що після Саміту Україні повернуть примусово депортованих дітей
Трюдо оголосив про новий пакет допомоги Україні
Зеленський: Присутність представників РФ на другому Саміті миру буде свідчити про бажання закінчити війну
В Єврокомісії назвали умову, за якої Росію можна долучити до мирного процесу
У Зеленського опублікували текст спільного комюніке Саміту миру
Україна підписала з Данією меморандум по закупівлі озброєння і військової техніки в українських виробників
Умєров закликав сусідів України закрити небо над прикордонними областями
Шольц назвав історичним кроком домовленість G7 про заморожені активи РФ
Байден: США допоможе Україні зброєю, боєприпасами та розвідданими
Зеленський і Байден підписали 10-річну безпекову угоду
Своєю критикою влади напередодні Саміту миру Бутусов працює проти України, - громадський діяч
Буданов обіцяє, що "жодного армагедону не буде"
Столтенберг виступає за більш чітке формулювання щодо членства України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що знищення поблизу кордону, особливо біля Харківської області, позицій і пускових установок російської армії західною зброєю справді має значення і спрацьовує саме так, як це потрібно Україні.

"Я хочу сьогодні перш за все відзначити наших воїнів. Усіх, хто все ж таки зміг перегорнути цю сторінку війни - сторінку, яку Путін дуже хотів присвятити своєму наступу і яка стала для Росії черговою помилкою", - заявив він у відеозверненні.

За словами президента, "ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки".

Серед іншого, зазначив Зеленський, це стосується безпеки Харкова.

"Знищення поблизу кордону нашими силами, нашими воїнами позицій і пускових установок російських терористів дійсно має значення. Це спрацьовує. Саме так, як ми й очікували", - заявив він.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0