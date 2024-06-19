Президент України Володимир Зеленський заявив, що знищення поблизу кордону, особливо біля Харківської області, позицій і пускових установок російської армії західною зброєю справді має значення і спрацьовує саме так, як це потрібно Україні.

"Я хочу сьогодні перш за все відзначити наших воїнів. Усіх, хто все ж таки зміг перегорнути цю сторінку війни - сторінку, яку Путін дуже хотів присвятити своєму наступу і яка стала для Росії черговою помилкою", - заявив він у відеозверненні.

За словами президента, "ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки".

Серед іншого, зазначив Зеленський, це стосується безпеки Харкова.

"Знищення поблизу кордону нашими силами, нашими воїнами позицій і пускових установок російських терористів дійсно має значення. Це спрацьовує. Саме так, як ми й очікували", - заявив він.