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 В сучасних реаліях українцям доводиться часто вмикати генератори, що може мати негативний вплив на здоровʼя людей та довкілля з декількох причин: шум, вібрації та шкідливі викиди. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, у генераторів відкритого типу немає власної шумоізоляції. Постійний шум високого рівня може спричиняти стрес, погіршувати сон та загалом шкодити здоровʼю. Проте рівень шуму від генератора можна знизити: 

  • Найдешевший і найпростіший спосіб — встановити генератор на відстані шести метрів від житлових будинків та спальних приміщень.

  • Оточити генератор шумозахисними й акустичними екранами.

  • Обладнати генератор спеціальним кожухом з внутрішньою шумоізоляцією та відведенням вихлопних газів.

  • Додаткову звукоізоляцію також можна створити, обклавши генератор мішками з піском."Укладайте їх навколо так, щоб агрегат було видно з півтораметрової відстані. Таке звукоізоляційне коло з мішків дозволить зменшити шум від генератора. Важливо, щоб відстань від увімкненого генератора до мішків була не меншою, ніж пів метра", - повідомили в МОЗ.
ForUm

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