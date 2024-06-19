В сучасних реаліях українцям доводиться часто вмикати генератори, що може мати негативний вплив на здоровʼя людей та довкілля з декількох причин: шум, вібрації та шкідливі викиди. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Зокрема, у генераторів відкритого типу немає власної шумоізоляції. Постійний шум високого рівня може спричиняти стрес, погіршувати сон та загалом шкодити здоровʼю. Проте рівень шуму від генератора можна знизити:
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Найдешевший і найпростіший спосіб — встановити генератор на відстані шести метрів від житлових будинків та спальних приміщень.
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Оточити генератор шумозахисними й акустичними екранами.
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Обладнати генератор спеціальним кожухом з внутрішньою шумоізоляцією та відведенням вихлопних газів.
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Додаткову звукоізоляцію також можна створити, обклавши генератор мішками з піском."Укладайте їх навколо так, щоб агрегат було видно з півтораметрової відстані. Таке звукоізоляційне коло з мішків дозволить зменшити шум від генератора. Важливо, щоб відстань від увімкненого генератора до мішків була не меншою, ніж пів метра", - повідомили в МОЗ.
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