В сучасних реаліях українцям доводиться часто вмикати генератори, що може мати негативний вплив на здоровʼя людей та довкілля з декількох причин: шум, вібрації та шкідливі викиди. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, у генераторів відкритого типу немає власної шумоізоляції. Постійний шум високого рівня може спричиняти стрес, погіршувати сон та загалом шкодити здоровʼю. Проте рівень шуму від генератора можна знизити: