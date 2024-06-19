Закон про мобілізацію дозволив досягти стійких показників укомплектованості військ. Якщо ситуація не зміниться, то в середньостроковій перспективі можна буде говорити про можливість демобілізації військовослужбовців.

Як повідомила пресслужба Верховної Ради, про це заявили чиновники Генерального штабу ЗСУ на нараді Комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Присутні на нараді представники Генштабу розповіли, що закон про мобілізацію вкрай позитивно вплинув на перебіг мобілізаційних процесів.Чиновники Генштабу зазначили, що вже зараз намітилася стійка тенденція зростання показників укомплектованості або створення військових підрозділів.

Якщо ця тенденція не зміниться, то показники мобілізації дозволять запровадити механізми ротації.

При цьому в середньостроковій перспективі командування може розглянути можливість демобілізації військовослужбовців, багато з яких беруть участь у бойових діях з першого дня повномасштабного вторгнення Росії.