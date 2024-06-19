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Російський диктатор Володимир Путін висунув "мирні пропозиції" з метою заманити країни у пастку, тим самим зруйнувавши єдність Заходу і підтримку України.

Про це заявив канцлер МЗС Естонії Йонатан Всевіов, пише ERR.

Він підкреслив, що попри те, що публічно Путін говорить про нібито мир, підстав вважати, що він змінив якусь зі своїх цілей, немає."Я думаю, він точно знає, що робить. У його підході мир і ці пропозиції є нічим іншим, як пасткою, яку ми вже неодноразово бачили. Його мета – заманити кого-небудь у цю пастку, щоб потім зруйнувати єдність Заходу і підтримку українського уряду", – сказав Всевіов.

Всевіов переконаний, що мирні переговори відбудуться в одній з двох ситуацій: якщо Росія дійде висновку, що зайшла в глухий кут і погодиться вивести свої війська з України, або якщо Україна завалиться під тягарем війни й буде змушена прийняти продиктовані умови.

"В останньому випадку це вже не зовсім переговори. Тоді ми можемо формально говорити про мир, але не про справжній мир, і тому для нас дуже важливо підкреслити, що мир, якого ми прагнемо, є справедливим і тривалим. В іншому випадку, ми бачили в нашій історії, і навіть в недавній історії, що просто нав'язування угоди під виглядом миру не працює – Україна це теж знає", – сказав він.
ForUm

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