Українців під час надання адміністративних послуг, що входять до компетенції органів Міністерства юстиції, можуть попросити пред’явити військово-обліковий документ. Про це в коментарі "Апострофу" повідомивміністр юстиції Денис Малюська у вівторок, 18 червня.

Малюська наголосив, що це стосується саме тих послуг, що належать до Мін'юсту. За його словами, військовий квиток можуть попросити для надання наступних послуг: