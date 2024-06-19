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Українців під час надання адміністративних послуг, що входять до компетенції органів Міністерства юстиції, можуть попросити пред’явити військово-обліковий документ. Про це в коментарі "Апострофу" повідомивміністр юстиції Денис Малюська у вівторок, 18 червня.

Малюська наголосив, що це стосується саме тих послуг, що належать до Мін'юсту. За його словами, військовий квиток можуть попросити для надання наступних послуг:

  • реєстрація права на нерухоме майно та бізнес (зокрема – розв'язання питань банкрутства);

  • реєстрація актів цивільного стану;

  • нотаріальні послуги;

  • міжнародна правова допомога.

    Міністр пояснив, що до, наприклад, реєстрації транспортного засобу його відомство не має відношення.

    "А от коли йдеться про реєстрацію шлюбу, там у заяві є графа, пов'язана зі ставленням до військової служби. І у РАГСі цілком можуть попросити показати військовий квиток. Але можуть і не просити – просто записати за словами нареченого номер документа. А можуть взагалі вписати до графи: військово-обліковий документ не пред'явлено", – сказав Малюська.Ця норма вже частково практикується в Україні, проте не стосується критично важливих послуг, підкреслив міністр.
ForUm

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