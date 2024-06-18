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Під час ліквідації аварійних і надзвичайних ситуацій власників генераторів через шум, який створюють генератори, не штрафують, пояснює Міністерство охорони здоров'я.

"В інтернеті з посиланням на санітарні та гігієнічні норми шириться інформація щодо штрафів для власників генераторів за перевищення рівня шуму під час роботи цих пристроїв. МОЗ роз'яснює, що ця інформація не відповідає дійсності, адже санітарні стандарти щодо перевищення шуму не застосовуються під час аварійних і надзвичайних ситуацій", - уточнило відомство у своєму телеграм-каналі.

Водночас МОЗ нагадує, що робота генераторів може мати негативний вплив на здоров'я людей і довкілля через шум, вібрацію та шкідливі викиди.
ForUm

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