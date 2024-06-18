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Допомога партнерів України системами ППО та авіацією - це справедлива відповідь на терор РФ, заявив президент України Володимир Зеленський, згадавши про ракетний удар по Полтавській області.

"Агресія Росії проти наших людей не припиняється жодного дня. Нам життєво необхідно посилювати захист неба сучасними системами ППО, авіацією. І я дякую партнерам, які нам допомагають у цьому. Це справедлива відповідь на терор росіян", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

"Сьогодні росіяни завдали удару по Полтавщині. Є постраждалі, зокрема діти. Усім надається необхідна допомога. Я дякую всім службам, які працюють на місці. Робимо все, щоб дати більше захисту нашим людям, і щоб агресор відчув ціну за свій терор", - додав президент України.
ForUm

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