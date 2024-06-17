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У Спільному комюніке про основи миру на Саміті миру світова більшість вимагає від держави-агресора Росії повернути тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Про це у Telegram повідомив НАЕК "Енергоатом" у неділю, 16 червня.

Спільним комюніке світова більшість засвідчила, що єдиний шлях недопущення ядерної та радіаційної аварії, відновлення ядерної та радіаційної безпеки та захисту ЗАЕС є повернення її Україні. Також це єдиний шлях відновлення контролю МАГАТЕ над найбільшим у Європі обʼєктом ядерної енергетики.

"Запорізька АЕС повинна працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України Це ключова теза схваленого сьогодні на Саміті високого рівня про мир для України Спільного комюніке про основи миру. Цим документом світова більшість вимагає від країни - агресора повернути ЗАЕС Україні", - йдеться у повідомленні.В "Енергоатомі" підкреслили, що забезпечать відновлення, а також надійну та безпечну експлуатацію ЗАЕС.
ForUm

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