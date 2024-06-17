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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях Саміту миру в Люцерні, Швейцарія, зустрівся з секретарем Ради безпеки Вірменії Арменом Григоряном.

"Значуща зустріч із секретарем Ради безпеки Вірменії Арменом Григоряном. Я подякував Вірменії за участь у Глобальному саміті миру. Ми погодилися з надзвичайною важливістю сталого миру в Європі та на Південному Кавказі, заснованого на повазі до Статуту ООН", - написав глава МЗС у соцмережі X.

Під час бесіди також обговорювали питання регіональної безпеки.

"Ми також обговорили регіональну динаміку і проблеми безпеки, що стоять перед нашими країнами. Україна зацікавлена у зміцненні двосторонніх зв'язків і взаємовигідному співробітництві з Вірменією", - наголосив Кулеба.
ForUm

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