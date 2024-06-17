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Український генеральний прокурор Андрій Костін, який брав участь у дискусії на Саміті миру у Швейцарії разом із українцями, що пережили воєнні злочини РФ, сподівається, що Саміт сприятиме поверненню українських цивільних, незаконно утримуваних РФ, і примусово депортованих агресором дітей.

У мережі Х у неділю Костін зазначив, що історичний Саміт миру об'єднав представників понад 100 держав та організацій заради спільної мети відновлення та збереження справедливого миру.

"Для мене честь долучитися до дискусії на цьому саміті разом із відважними українцями, які пережили воєнні злочини, скоєні РФ", - написав генпрокурор.

Він наголосив: "Світ має почути такі історії, щоб розуміти всю тяжкість злочинів, які агресор чинить щодня на українській землі".

За словами генпрокурора, на сьогодні задокументовано майже 130 тисяч воєнних злочинів. "Це означає в середньому 150 злочинів на день. Кожні 10 хвилин росія скоює злочин проти України та українців", - акцентував увагу Костін.

"Я щиро сподіваюся, що цей саміт зміцнить зусилля світової спільноти, спрямовані на припинення цих злодіянь. Це, зокрема, робота зі звільнення та повернення українських цивільних, незаконно утримуваних РФ, і примусово депортованих агресором дітей", - наголосив генпрокурор.

Він також додав, що якби політики та інші впливові особи "частіше знаходили в собі мужність спілкуватися з постраждалими від воєнних злочинів", то рішення, необхідні для порятунку життів, ухвалювалися б оперативніше.
ForUm

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