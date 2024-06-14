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На одній із українських АЕС найближчим часом виведуть у ремонт енергоблок. Це означає, що дефіцит в енергосистемі збільшиться, а разом з ним може зрости тривалість відключень світла. Про це повідомили в "Енергоатомі".

Повідомляється, що найближчими днями енергетики виведуть у ремонт ще один енергоблок-тисячник. З огляду на це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитися.

"Але з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії", – зазначили в компанії.В "Енергоатомі" розповіли, що останніми місяцями вдалося завершити ремонти трьох енергоблоків потужністю 2420 МВт. Це зробили раніше на 22 дні, ніж планувалося.В результаті АЕС виробили додаткові 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні.
ForUm

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