Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони протягом кількох тижнів, щоб відремонтувати зруйновану енергетичну інфраструктуру. У протилежному випадку взимку держава не зможе задовольнити попит на електроенергію. Про це в інтерв'ю агентству Reuters заявив міністр енергетики України Герман Галущенко у четвер, 13 червня.

Галущенко повідомив, що держава-агресор Росія посилює атаки на енергосистему, ускладнюючи її ремонт. За його словами, до зими залишилося п'ять місяців. Якщо за цей час не зробити ремонт, одних 50% енергосистеми недостатньо, щоб пережити холоди.

"Вони ще встигнуть атакувати нас знову і знову до зими. Навіть для того, щоб щось полагодити або перезапустити якісь підрозділи без ППО, це нам не дуже допоможе, тому що вони знову знищать", - сказав Галущенко. Міністр енергетики наголосив, що Україні потрібно від семи до дев'яти систем Patriot, і вони потрібні протягом кількох тижнів. Навіть зараз, влітку, є обмеження електроенергії, які Україна не може покрити за рахунок імпорту, а взимку попит на електроенергію в країні найвищий, оскільки температура опускається набагато нижче нуля, пояснив Галущенко.