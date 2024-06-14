США допоможе Україні захистити себе та стримувати агресію РФ у майбутньому не через відправлення американських військ, а зброєю, боєприпасами, розвідданими та підготовкою українських бійців за стандартами НАТО, заявляє президент США Джо Байден.

На спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в четвер після підписання на саміті G7 в Італії двосторонньої безпекової угоди Байден наголосив, що США допоможе Україні в її спроможності і захищати себе, і стримувати агресію.

"Не шляхом відправлення американських військ воювати в Україну, але наданням зброї та боєприпасів, розширенням обміну розвідданими, продовженням підготовки хоробрих українських воїнів на військових базах Європи та США, посиленням взаємодії між нашими збройними силами відповідно до стандартів НАТО", - заявив президент США.

Також, за словами Байдена, США допоможе інвестиціями у військово-промисловий комплекс для забезпечення можливості України мати власну зброю, підтримає економічне та енергетичне відновлення України після обстрілів РФ енергетичної інфраструктури України.

"Ці напрями та інші викладені в цій угоді", - пояснив президент США.